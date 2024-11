Calciomercato.it - Lazio, Baroni perde la pazienza con l’arbitro: ecco cosa fa al fischio finale di Strukan

Il tecnico biancoceleste neldi gara protesta in maniera plateale con il direttore di gara per il rigore non concesso a IsaksenLasi infrange sullo 0-0 in casa contro il Ludogorets. Per la prima volta i biancocelesti escono senza i tre punti in questa Europa League, fermando a quattro la serie di vittorie consecutive e salendo così a 13 punti. Una partita complicata fin da subito, con i bulgari tutti chiusi nella propria metà campo che puntano da subito a risultato che poi sono riusciti effettivamente a raggiungere.Marco(LaPresse) – calciomercato.itMa lapuò recriminare perché al 73? Isaksen viene atterrato in area di rigore in maniera netta. Sarebbe penalty, ma incredibilmente il croatodecide di lasciar correre e sul ribaltamento di fronte ne ammonisce due di calciatori biancocelesti.