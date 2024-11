Thesocialpost.it - Incidente mortale a L’Aquila: chi era la 26enne Aurora D’Alessandro

Leggi su Thesocialpost.it

Una tragedia ha colpito la frazione di Pettino, a, nella notte appena trascorsa, quando una ragazza di 26 anni ha perso la vita in un violentostradale. L’si è verificato intorno alla mezzanotte nei pressi del cavalcavia dell’autostrada A24, in una zona trafficata e già nota per la sua pericolosità.La dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni, l’auto della giovane si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra vettura proveniente dalla corsia opposta. L’impatto, probabilmente aggravato dall’alta velocità, è stato devastante. L’auto della vittima è andata distrutta, e le forze dell’ordine stanno cercando di determinare le cause esatte dello scontro. Tra le ipotesi al vaglio, una possibile perdita di controllo del veicolo o una manovra errata da parte di uno dei conducenti.