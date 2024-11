Il gol nel finale di Rogers è stato annullato dopo una gara cauta a Villa Park

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-28 00:08:33 Ecco quanto riportato poco fa:A Morganun gol nel recupero del secondo tempo mentre Astone Juventus hanno giocato uno stallo senza reti in Champions League.ha segnato praticamente con l’ultimo tiro della partita, ma il VAR ha ritenuto che ci fosseun fallo sul portiere della Juve Michele Di Gregorio durante la preparazione.ha accolto i colossi italiani nelle West Midlands per la prima volta in quattro decenni, sperando di porre fine a una serie di sei partite senza vittorie in tutte le competizioni. Il risultato lascia la squadra di Unai Emery al nono posto nella classifica della Champions League.La Juventus è arrivata imbattuta in Serie A, subendo appena sette gol in campionato in questa stagione. La Vecchia Signora, tuttavia, è stata afflitta da infortuni negli ultimi tempi.