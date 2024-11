Anteprima24.it - Giornalisti minacciati, solidarietà dell’Odg Campania

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ordine dellaesprimeai numerosioggetto di intimidazioni e si associa alla richiesta del deputato Francesco Emilio Borrelli che in aula alla Camera ha citato gli ultimi gravi episodi e chiesto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi un intervento urgente al fianco di chi rischia ogni giorno per raccontare la verità. L’Ordine della, già parte civile in numerosi processi a difesa dei, parteciperà a dicembre ad un’iniziativa organizzata a Quarto nel bene confiscato del Comune Casa Mehari. L'articoloproviene da Anteprima24.it.