Fano calcio: il rientro dopo la morte del dottor Pierobon. Sanchioni torna a casa. E' lui il nuovo medico

Sarà ilAugustoa raccogliere l’eredità medica ma soprattutto storica e morale delManlio Pierboni in seno al. La società del presidente Giovanni Mei ha infatti ufficializzato che accanto all’osteopata e massaggiatore Edmondo Della Santa e al fisioterapista e massaggiatore Matteo Prosperi ci sarà la preziosa consulenza delche ricosì ala parentesi alla Vis Pesaro che ha dovuto abbandonare a causa di una malattia. "La disponibilità del– ci ha detto il presidente Mei – colma una delle nostre lacune che si erano ampliate per l’assenza delManlio Pierboni negli ultimi tempi (Pierboni poi è scomparso l’8 novembre scorso). Averlo con noi nuovamente è una grossa soddisfazione umana e professionale, grazie anche alla lunga esperienza in medicina sportiva che ilha già accumulato in tutti questi anni.