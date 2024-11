EuroCross 2024 i convocati azzurri | la competizione l’8 dicembre in Turchia

Leggi su Ilfaroonline.it

Ci saranno 21 donne e 19 uomini a difendere i colori dell’Italia agli Europei di Cross in, ad Antalya. Lacontinentale si svolgerà il prossimo 8e nel team tricolore spicca la presenza di Nadia Battocletti, vicecampionessa olimpica in pista nei 10000 metri, con l’oro europei di Roma (5000 e 10000 metri), con al collo il titolo dello scorso anno, insieme a Yeman Crippa, oro continentale a Roma nella mezza maratona e argento aglidel 2019.In gara ci saranno tutte le sette squadre azzurre, tra cui la staffetta mista (4×1500), per questa gara sono statii primatisti italiani dei 1500 metri Pietro Arese e Sintayehu Vissa, oltre a Marta Zenoni e Sebastiano Parolini.Idell’Italia – Fonte Fidal/fidal.itUOMINILuca ALFIERI Atl. Casone NocetoYemaneberhan CRIPPA G.