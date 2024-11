Gaeta.it - Eroi in divisa: due poliziotti salvano una donna sul punto di suicidarsi a Giugliano

Una drammatica notte aha portato alla luce il coraggio e la determinazione di due agenti di polizia che, intervenendo tempestivamente, hanno evitato una tragedia familiare. La famiglia dellacoinvolta ha voluto rendere omaggio al gesto dei, riconoscendoli come "custodi della vita" attraverso una lettera di ringraziamento straziante e toccante.L'intervento tempestivo degli agenti di poliziaI fatti si sono svolti in un normale pomeriggio di novembre, quando la centrale operativa della polizia ha ricevuto un allerta riguardante unache stava per saltare nel vuoto dalla tromba delle scale di un palazzo al terzo piano. I due, A.P. di Macerata Campania e B.D.C. di San Marcellino, si sono immediatamente mobilitati. Quando sono arrivati sul posto, la situazione era già critica: lasi trovava in una posizione precaria, con una gamba oltre il bordo del parapetto.