Gaeta.it - Al via l’artigiano in fiera: myPOS e la nuova partnership per pagamenti rapidi ed efficienti

Facebook WhatsAppTwitter La manifestazione Artigiano in, che si svolgerà aMilano Rho dal 30 novembre all’8 dicembre, rappresenta un’importante vetrina per artigiani e produttori di piccole e medie imprese. Quest’anno, l’evento istituisce una collaborazione con, un leader nel settore delle soluzioni di pagamento, per rendere più agevoli le modalità di pagamento per espositori e visitatori. Questaha l’obiettivo di modernizzare le esperienze di acquisto e vendita, riflettendo l’andamento crescente verso metodi di pagamento elettronici e privi di contante.Innovazione neiper artigiani ed espositoriGrazie all’intesa con, gli artigiani partecipanti potranno accettarein maniera semplice, veloce e sicura. Questo approccio non solo consentirà di attrarre più clienti, ma anche di facilitare le vendite attraverso l’uso di diversi dispositivi di pagamento.