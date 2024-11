Zonawrestling.net - AEW: Kamille abbandona Mercedes Moné durante AEW Dynamite

Leggi su Zonawrestling.net

si sentiva molto sicura di sé dopo Full Gear, avendo sconfitto Kris Statlander, ma la sua soddisfazione non è durata a lungo.l’episodio di AEWdel 27 novembre, ha perso il supporto della sua alleata nel processo.aveva debuttato in AEW trovandosi presto al fianco di. Questo sembrava un ruolo adatto per lei, ma nel frattempo ha subito anche qualche abuso da parte di. Mentre alcuni fan si aspettavano chesi ribellasse contro, l’ex campionessa femminile della NWA ha scelto un’altra strada: si è ritirata, lasciandola da sola.ha tenuto un promo davanti al pubblico di Chicago al Wintrust Arena questa settimana, ma non ha ricevuto una reazione positiva. Successivamente, ha rivolto la sua attenzione a, ma la sua bodyguard aveva un altro annuncio in serbo.