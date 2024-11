Gamberorosso.it - A Wine Paris 2025 l'Italia raddoppia e si sposta al padiglione numero sei. Spazio anche ai vini dealcolati

Leggi su Gamberorosso.it

Dal 10 al 12 febbraio, Parigi diventerà ancora una volta il fulcro del mercato internazionale del vino con la sesta edizione di, organizzata da Vinexposium. L’evento, che negli ultimi anni ha consolidato il suo ruolo come punto di riferimento globale per il settore, riunirà oltre 4.600 espositori provenienti da 50 Paesi e accoglierà circa 50mila visitatori da 140 nazioni. In un contesto segnato da sfide economiche, climatiche e geopolitiche, l’unione delle forze diventa cruciale: «Di fronte a questa crisi complessa, l’isolazionismo non è un’opzione. Al contrario, è dall’unione delle forze che nascono le soluzioni» commenta Rodolphe Lameyse, direttore generale di Vinexposium. «L'ambizione è far diventareun punto di riferimento per il confronto sul mercato, sui cambiamenti che influenzano la produzione, sulle tecniche per affrontare il cambiamento climatico e sulle innovazioni del settore».