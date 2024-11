Gaeta.it - Veleggiata di solidarietà a Napoli contro la violenza sulle donne: un evento da non perdere

Facebook WhatsAppTwitter A, il mare diventa palcoscenico di una importante iniziativala. Sabato 30 novembre, la Lega Navale diorganizza unadiche partirà alle ore 10:30. L’ha come simbolo una cima rossa, richiamando l’attenzione su un problema sociale dall’impatto devastante.Il significato della cima rossaLa cima rossa rappresenta un riferimento emblematico nella lottaladi genere, parallela alle scarpe e alle panchine rosse, divenute simboli di sofferenza e perdita nel contesto del femminicidio. Questi simboli visivi hanno come obiettivo quello di richiamare l’attenzione sulla terribile realtà dellalee sull’urgente necessità di azioni concrete. Lasi inserisce in un più ampio programma di eventi volti a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema spesso trascurato.