Liberoquotidiano.it - Ursula Von der Leyen: "Perché ho scelto Fitto": il Pd anti-italiano "polverizzato" in Eurovisione

L'Ue deve lavorare per affrontare i problemi delle diverse regioni che la compongono. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea,Von der, nel corso del suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, prima del voto di conferma dell'esecutivo Ue. "Questo è il compito di coesione e riforme che ho affidato a Raffaelein qualità di vicepresidente esecutivo". "Difenderemo la qualità di vita unica degli europei, in tutta Europa. Che si tratti di una comunità costiera o di pescatori, di un'area rurale o di una comunità agricola, di un'isola o di una regione ultra-periferica, di una città o di una delle regioni uniche e diverse d'Europa. Dobbiamo lavorare per affrontare i problemi che le regioni devono affrontare, dai cambiamenti demografici ai cambiamenti climatici o alla necessita' di infrastrutture moderne.