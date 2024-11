Lanazione.it - Team Ballerini. Sul Montalbano la prima pedalata

Un breve ritiro nel fine settimana di due giorni delFranco-Cesaro per ritrovarsi, pianificare il lavoro, ed iniziare a parlare dei programma per la stagione ciclistica 2025. Il ritrovo a San Baronto presso la foresteria per prendere misure per abbigliamento e biciclette e partecipare a una lezione con il biologo nutrizionista Lorenzo Bellini. C’è stata domenica anche la lorocollettiva. Un’uscita in bicicletta all’insegna di risate, divertimento e un primo assaggio di quello spirito di squadra che sarà il pilastro della prossima stagione. "Non posso che essere felice di come sia andato questo breve ritiro – dichiara Luca Scinto. – In questi due giorni ci siamo concentrati soprattutto sul far conoscere i nuovi ragazzi e favorire l’interazione tra di loro. Credo che si sia formato un ottimo gruppo, questo posso già dirlo, con un bel senso di squadra, che sarà sicuramente un valore aggiunto per la prossima stagione".