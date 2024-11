Ilnapolista.it - Tardozzi: «Marquez sta mostrando cose che nessuno prima di lui aveva fatto in Ducati»

Marcè appena arrivato ine ha già conquistato tutti, compreso il team manager Davide. Almeno questo è quello che scrive As riprendendo una intervista dia Speedweek. «I nostri ingegneri osservano molto attentamente le prestazioni dei piloti e tengono conto di tutto. C’è una grafica per tutto», ha esorditoparlando del metodo di lavoro portato avanti da.Leggi anche: Márquez: «Al momento incomanda Pecco, più avanti vedremo se sarà il riferimento»«In un certo sensoè al di sopra degli altri»esprime solo elogi nei confronti del pilota spagnolo:«Quando guardo alcuni dati sul computer, mi risulta evidente che questo ragazzo (Marc) stachedi lui. In un certo senso Marc è al di sopra degli altri.