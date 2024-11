Ilnapolista.it - Robinho resterà in carcere, negata la libertà vigilata a seguito della sentenza per stupro (Uol Esporte)

Leggi su Ilnapolista.it

Era il 21 marzo 2024 quando il giudice del tribunale supremo federale del Brasile condannavaa nove anni di detenzione, per unoavvenuto ai danni di una donna (di provenienza albanese) nel 2013, quando il brasiliano era attaccante del Milan. Da allora i legali del funambolico compagno di Ronaldinho e Ronaldo il Fenomeno stanno cercando un qualsivoglia cavillo per tentare uno scontopena o quanto meno l’interruzionecustodia cautelare, di modo da tenerlo in “semplice”era stato trasferito in prigione a San Paolo (o meglio a Tremembé, che si trova a 150 km dalla città). Nel gennaio del 2022 anche la Corte di Cassazione italiana aveva confermato la. Starà ora alla Corte suprema federale brasiliana decidere se al calciatore spetti la