Iltempo.it - Regione Lazio, la rivendicazione di Rocca: "Siamo i primi per fascicolo sanitario elettronico"

Leggi su Iltempo.it

«Cambiare il volto del ServizioRegionale è una sfida complessa. Tuttavia, quando una Fondazione autorevole ed indipendente come Gimbe certifica che ilè la primaitaliana per completezza e servizi offerti dal, la soddisfazione è grande». Così in una nota il presidente della, Francesco. «consapevoli che c'è ancora molto lavoro da fare, ma é chiaro a tutti che da un anno e mezzo abbiamo riportato al centro una visione che ha messo nuovamente il cittadino al primo posto- ha spiegato- Ilè uno strumento molto importante: posdefinirlo come una sorta di carta di identità sanitaria e il nostro lavoro è anche quello di fare in modo che i cittadini la percepiscano come tale, facendo sì che aumenti il consenso dei cittadini alla consultazione dei propri dati da parte del personale».