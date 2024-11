Secoloditalia.it - Quando a usare la violenza sulle donne sono altre donne: 16enne bullizzata in classe e sui social e picchiata da coetanee

La storia che arriva da Genova è una di quelle assai poco edificanti e sconcertanti anche per la tempistica con cui piomba sui media. Una vicenda che, all’indomani della giornata per l’eliminazione della, registra l’ennesimo caso di una vittima di insulti, maltrattamenti, minacce, culminata poi in un’aggressione fisica ordita e eseguita in branco. Solo che stavolta non è solo la vittima, una studentessa, a essere una giovane donna. Ma anche le sue aguzzine, bulledella ragazza presa di mira.Genova,e poi aggredita da sueGiovani, un gruppetto di studentesse che, individuata nella compagna diuna preda da svillaneggiare, per mesi l’hanno insultata. Denigrata. Offesa in vari modi: sia a scuola che sui. Ieri, poi, l’ultimo atto di una persecuzione divenuta insopportabile, con le ragazzine che, dopo un litigio, avrebbero seguito lafuori da scuola, per poi aggredirla nei pressi di una stazione della metropolitana.