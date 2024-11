Oasport.it - LIVE Bielsko Biala-Scandicci 0-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: 13-14 terzo set tirato e combattuto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-24 Out servizio di Antropova!22-24 IN l’attacco di Antropova: match point!22-23 Borowczak sulla seconda linea di.21-23 MUROOOO CAROLLLL, su Pacak!21-22 Piasecka con la super parallela da posto 2. Gran giocatrice la classe 2002.20-22 Da posto 4 in diagonale stretta Antropova!20-21 Murata Kotikova da Laak, muro ben posizionato delle polacche.TIME OUT19-21 ANTROPOVAAAA si rifà col muro su Piasecka!19-20 Out servizio di Orzylowska.19-19 Gran muro di Piasecka su Antropova, torna la parità.TIME OUT18-19 Laak, mani out in parallela. Da -4 a -1 per.17-19 ACE Orzylowska.16-19 Sul nastro in battuta Baijens.15-19 ANTROPOVAAAA, a due mani nel sette, nell’angolo in palleggio! Efficace!15-18 Out la diagonale di Kotikova dopo super difesa di Antropova.