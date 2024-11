Inter-news.it - Inzaghi: «Calcoli? Non voglio farne! Percorso Inter ancora lungo»

ha ottenuto la vittoria stasera in-RB Lipsia, la quinta delle otto partite della fase campionato di Champions League. Ecco come l’ha commentata suTV.ALTRI TRE PUNTI – Simonea fine partita in-Lipsia: «Siamo stati bravi, i ragazzi hanno fatto un’ottima gara contro una squadra che non merita la classifica che ha. È una squadra di assoluto valore, ha trovato un’ottimache ha pressato molto bene. Chiaramente l’unico neo è non aver fatto il secondo gol, però abbiamo preso solo un tiro in porta in novanta minuti. Un’ottima vittoria che serve per il nostro. Adesso fare iprematuro, perché bisogna vedere i risultati di domani. Poi ci sarà la sesta giornata e le due di gennaio: per ora è un ottimo, ma bisogna tenere la concentrazione sempre alta».