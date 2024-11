Lanazione.it - Incendio in una palazzina, i vigili del fuoco trovano le carcasse di 12 cani morti

Montalcino (Siena), 27 novembre 2024 – Macabra scoperta all’interno di unaa Montalcino, in località Montisi, dove l’dei locali è costato la vita a 12. Ideldel comando di Siena sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, 26 novembre, in via Umberto I. Il rogo aveva coinvolto un appartamento al primo piano dell’edificio. I pompieri sono riusciti a trarre in salvo una anziana signora, trasportata poi in ospedale dal personale sanitario per accertamenti. Successivamente sono state però rinvenute all'interno dell'abitazione ledi 12deceduti. A causa dei danni strutturali causati dall'è stato necessario inibire l'uso dell'intera