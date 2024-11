Thesocialpost.it - Incendio in un palazzo, salvata un’anziana: trovate in casa le carcasse di 12 cani

Paura e sgomento a Montalcino (Siena), in località Montisi, nel pomeriggio di martedì 26 novembre. Una donna anziana è statadai vigili del fuoco dopo che unaveva avvolto ildove abita. La donna è rimasta intossicata ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti.Leggi anche: Trento,in uno studentato: 30 evacuatiPoco dopo, purtroppo, la tragica scoperta da parte dei pompieri mentre stavano spegnando le fiamme. Nell’abitazione sono stateledi 12. Secondo quanto si apprende, l’ha coinvolto un appartamento al primo piano di una palazzina di tre piani. Lo stabile risulta ora inagibile a causa dei danni strutturali provocati dal fuoco.L'articoloin uninledi 12proviene da The Social Post.