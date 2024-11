Tvzap.it - “Grande Fratello”, nuova riunione di emergenza in Mediaset: cosa rischiano Signorini & co

News Tv. Ci saranno ben presto dei cambiamenti per quanto riguarda il. Dopo l’ennesima batosta negli ascolti tv, che nella puntata di ieri, martedì 26 novembre 2024, sono crollati al 13,9%, dato peggiore della stagione, il reality show di Canale 5 dovrà necessariamente cambiare rotta. Il programma quindi sembra adotterà una serie di cambiamenti radicali per conquistaremente i telespettatori. L’obiettivo dei vertici diè quello di evitare lo scenario peggiore: ovvero la chiusura anticipata del. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “”, il faccia a faccia tra Javier e Shaila: “Non prendermi per stupido” (VIDEO)Leggi anche: Angelo Madonia e Milly Carlucci, il confronto dopo l’esclusione da “Ballando”“”, ascolti insoddisfacentiDopo la puntata di ieri, per la quale è stato registrato il record negativo negli ascolti di questa 18esima edizione del programma,sta prendendo in considerazione nuovi scenario.