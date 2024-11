Lapresse.it - Gli italiani prelevano un miliardo al giorno al bancomat

Gliunalal. Lo rivela un nuovo rapporto del Centro studi di Unimpresa.Nel 2022 il contante prelevato si è attestato a 350 miliardi di euro. Nel 2023, dopo un anno, la cifra è salita a 360 miliardi (+2%). L’incremento arriva a 18 miliardi se si considera che nel 2021 i prelievi si erano attestati a quota 352 miliardi. In sostanza, in Italia si sfiora undi euro che viene quotidianamente ritirato dagli Atm.Tra moneta virtuale e pagamenti digitali, l’anno scorso le operazioni sono arrivate a 11mila miliardi di euro tra bonifici (pari al 94% di questo comparto), assegni bancari e circolari, carte di credito o di debito.Del resto – secondo il Centro studi di Unimpresa da un’analisi dei dati della Banca d’Italia – il nostro Paese è in coda alla classifica per i pagamenti digitali in Europa.