Formiche.net - Geopolitica dell’IA e space economy. La puntata di Radar su FormicheTv

Di cosa parliamo veramente quando parliamo di intelligenza artificiale? Chi c’è dietro e in che modo sta cambiando e cambierà gli equilibri mondiali? In che direzione sta andando la?Ne abbiamo parlato nella nuovadi, il nuovo format di Formiche TV di approfondimento sull’attualità politica e internazionale in onda su Urania TV, canale 260 del digitale terrestre.Ospiti: Alessandro Aresu (Comitato Scientifico Limes), Andrea Mascaretti (Deputato Fratelli d’Italia), Guido Scorza (Collegio dell’Autorità Garante Privacy) e Ranieri Razzante (Comitato strategia per l’IA).Conduce: Roberto Arditti