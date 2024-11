F1 Verstappen | Non avrei mai pensato di diventare quattro volte campione del mondo

Leggi su Sportface.it

“Vincere il campionato è stato un momento incredibile e sono orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto come squadra e anche di me stesso. Questa vittoria significa davvero molto per noi ed essere undelè qualcosa che nonmaipossibile”. Lo ha detto Maxalla vigilia del Gp del Qatar, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1 che ha in ballo solo il titolo costruttori. “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo successo per tutto il supporto ricevuto – ha aggiunto il fuoriclasse della RedBull – Ci sono stati momenti difficili ma siamo rimasti uniti, non ci siamo mai arresi e siamo tornati più forti, ed è questo che rende la stagione così speciale. Guardando al Qatar, siamo ancora concentrati per questa gara e sarà impegnativa essendoci anche una Sprint.