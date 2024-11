Ilfoglio.it - Erediterai la terra

Leggi su Ilfoglio.it

"Forse esiste una distanza ottimale per guardare al proprio padre, una distanza che va oltre il lato opposto di un tavolo da pranzo o di una stanza e che si colloca né troppo lontano né troppo vicino: da lì ci sembra piccolissimo rispetto agli alberi o a un’alta collina ma i suoi lineamenti sono ancora visibili, il suo linguaggio corporeo è ancora distinto. Ebbene, io questa distanza non l’ho mai trovata. Mio padre non sfigurava mai nel confronto con il paesaggio: i campi, i fabbricati, il filare frangivento di pini bianchi erano tutt’uno con lui, come se li avesse custoditi nel suo bozzolo e poi liberati”. Il rapporto con lae con il proprio padre sono i due cardini che reggono il racconto della famiglia Cook, proprietari terrieri nella contea di Zebulon, in Iowa, dove “il numero di acri e le finanze erano elementi essenziali come il nome e il genere di appartenenza”.