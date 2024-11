Donnapop.it - Enrica Bonaccorti, la morte del compagno ha sconvolto la sua vita: ecco chi era e cosa è successo

Leggi su Donnapop.it

Ladi undiè uno dei colpi più duri che una persona possa subire, e per, la perdita di Giacomo Paladini, scomparso nel 2021, ha rappresentato un dolore insopportabile. In un recente post sui social, la conduttrice ha voluto ricordare ilcon parole cariche di amore e gratitudine, sottolineando come la sua figura sia stata fondamentale non solo nella suaprivata, ma anche nel suo percorso di crescita.Giacomo oggi avrebbe avuto 80 anni, eha sentito il bisogno di celebrare pubblicamente il suo amore, rievocando insieme ai suoi follower i momenti felici trascorsi insieme. Nonostante il tempo trascorso, il ricordo delè ancora molto vivo nel cuore della conduttrice, che lo descrive come un uomo raro e sincero, capace di darle un amore assoluto e incondizionato.