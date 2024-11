Bergamonews.it - Confartigianato Imprese: Lorenzo Pinetti nella giunta nazionale

Il vicepresidente diBergamoè stato nominatodi.È accaduto lo scorso 26 novembre a Roma in occasione del rinnovo delle cariche associative che hanno portato alla conferma per acclamazione di Marco Granelli alla Presidenza diper il quadriennio 2024 – 2028 e alla contestuale riconferma dei lombardi Eugenio Massetti, come vicepresidente vicario e di Vincenzo Mamoli nel ruolo di Segretario Generale, 45 anni, dal 2006 è Ceo della dittasrl di Bagnatica, fondata dai genitori Alberto ed Ezia, azienda specializzata in complementi d’arredo e accessori esclusivi di alto artigianato in pelle, legno e cuoio, per la casa, l’ufficio e l’ospitalità.È rappresentante dell’Area Produzione diBergamo, dal 2013 siedeesecutiva diBergamo e dal 2021 ne è vicepresidente vicario.