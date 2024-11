Romadailynews.it - Cina: razzo vettore Lijian-1 Y6 completa test assemblaggio finale

Pechino, 27 nov – (Xinhua) – Ilcinese-1 Y6 hato ildicome previsto a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore delCAS Space. Superata con successo la verifica in fabbrica, ilsara’ lanciato con a bordo 11 satelliti alla fine di dicembre di quest’anno. Ilha utilizzato per la prima volta un iniziatore sviluppato in proprio e alcuni altri prodotti che hanno ridotto efficacemente i costi operativi e abbreviato il ciclo di produzione, ha dichiarato CAS Space. I prodotti sono piu’ adatti alla produzione di massa di razzi e al regolare funzionamento dei servizi di lancio. Una carenatura di 3,35 metri di diametro applicata ale’ stata rivettata, chiusa, spruzzata e consegnata all’