Tvplay.it - Chiesa in prestito in Serie A, la destinazione è assurda

Leggi su Tvplay.it

Federicosente la mancanza dell’Italia e potrebbe tornare presto inA: alla sua porta ci sono due squadre pronte a bussareL’ex attaccante della Juventus non si è ambientato a Liverpool e non sta trovando spazio. Per questo a gennaio l’idea sarebbe quella di rimettere piene nel nostro campionato, magari anche con la formula delininA, la(TvPlay – ANSA) L’estate di Federicoè stata piuttosto travagliata, con un passaggio al Liverpool che alla fine non ha convinto nessuno. Il giocatore ha rifiutato all’inizio dell’estate la Roma di De Rossi, che voleva puntare forte su di lui. Si aspettava la chiamata di una squadra che disputasse la Champions e alla fine si sono presentati i Reds. Il problema è che con Arne Slot non si è mai trovato in sintonia e da subito è scivolato nel dimenticatoio.