Gaeta.it - Cantieri giubilari a Roma: ritardi e polemiche a pochi giorni dall’Anno Santo 2025

Facebook WhatsAppTwitter Mancano meno di 30all’inizio dell’Annoe alegati al Giubileo stanno sollevando un acceso dibattito politico. L’opposizione, particolarmente quella di Forza Italia, ha alzato la voce riguardo ainei lavori che potrebbero compromettere l’accoglienza dei pellegrini.Lamentela di Forza Italia sui lavori in corsoIl partito di Forza Italia ha indetto una conferenza stampa per esprimere le proprie preoccupazioni riguardo all’avanzamento dei lavori, puntando il dito contro il sindaco Roberto Gualtieri. Durante l’incontro, i rappresentanti del partito hanno descritto la situazione come allarmante, sottolineando che ci sonosignificativi e promesse disattese, vincendo una “operazione verità” sullo stato delle infrastrutture.