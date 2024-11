Quotidiano.net - Boom dei pagamenti digitali: l’Italia cambia ritmo, ma resta fanalino di coda in Europa

Roma, 27 novembre 2024 – Iin Italia stanno superando quelli in contanti, ma la via per il sorpasso definitivo è ancora lunga. Il 2023 ha segnato un aumento del 14% delle operazioni pro capite con strumenti diversi dal contante,tramite carta o transazioni. Ma Paese continua a occupare gli ultimi posti inper l’adozione di metodi di pagamento, superando solo Romania e Bulgaria. Un’accelerazione evidente ma non sufficiente è stata sottolineata anche dal presidente dell’Abi Antonio Patuelli. “Nonostante questa crescita, l'Italia continua a essere con degli indicatori più bassi rispetto non solo ai più evoluti Paesi dell'euro, ma anche alla media europea", ha detto dal palco del Salone dei. Ildelle transazioniNegli ultimi quindici anni il numero delle operazioniin Italia si è moltiplicato di 3,5 volte, passando da 3,8 miliardi di transazioni pro capite nel 2008 a ben 13 miliardi nel 2023.