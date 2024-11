.com - Basket Serie B Interregionale / Ufficiale William Clementi a Senigallia

Leggi su .com

Ha già debuttato nella Goldengas 2024-25, 27 Novembre 2024 –l’ingaggio in corsa per la società Pallacanestro Goldengasdella guardia mancina, 27 anni, che vestirà la canotta biancorossa numero 3., che l’anno scorso ha lasciato il Pisaurum per entrare in campo nel roster del Bergamo2014, è nato nel 1997 ed è di Cagli.Ottimo difensore, pericoloso dall’arco e giocatore completo, è salito dallaC Gold del Pisaurum 2000 di Pesaro, dove ha disputato un’ottima annata a 12 punti di media a partita, per aggiungersi al reparto della Bergamola scorsa stagione, conquistando la promozione in B Nazionale a 7.5 punti di media.ha debuttato nella Goldengas nella vittoria di Roseto di sabato 23 novembre, segnando 13 punti, ma è stato ufficializzato soltanto mercoledì 27.