Vela un doppio ko

Doppia sconfitta per laNuoto Ancona di pallanuoto, è stato proprio un sabato nero: le ragazze di serie A1 hanno perso 11-14 in casa contro il Bogliasco, i ragazzi di A2 sono andati ko a Lodi contro il Piacenza 12-11. Quinta sconfitta consecutiva per le donne in un’A1 a dir poco proibitiva, ma terza sconfitta anche per la maschile di A2, partita decisamente con il piede sbagliato in questo campionato, ma sicuramente con i mezzi per potersi rifare. Alle doriche di coach Milko Pace non è bastata una seconda metà partita in lenta risalita per centrare i primi punti di questo campionato: alla piscina del Passetto è stato il Bogliasco di coach Sinatra a passare all’incasso, alla fine le liguri si sono imposte proprio grazie ai due primi tempi in cui hanno trovato il bersaglio a ripetizione.