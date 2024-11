.com - Prima Categoria / Coppa Marche, la Real Cameranese in semifinale: 1-0 alla Castelfrettese

Baldini condanna la squadra di Riccisconfitta stagionale in gare ufficiali: la formazione di Pantalone ora attende le vincenti di Ostra Calcio-Peglio e Filottranese-Borgo Minonna CAMERANO, 26 novembre 2024 – A 9 minuti dfine laconquista il triangolare didiItalia. Un gol di Baldini, infatti, regala la vittoria ai rossoneri di Pantalone contro lanel triangolare 2 del Secondo Turno. I “Frogs” di Ricci escono così dcompetizione, subendo lasconfitta in gare ufficiali in questo 2024-2025. Lasi rende subito pericolosa, con l’affondo di Negozi che calcia a lato un potente rasoterra. Serve un grande intervento di Giovagnoli per disinnescare il bolide di capitan Casaccia su punizione. Lapunge con la percussione di Santinelli sventata da Niccolini.