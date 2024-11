Ilrestodelcarlino.it - Nuova mensa per la scuola primaria

a servizio dellaMartiri della Libertà, ecco la novità che entrerà nel piano delle opere pubbliche, il quale sarà uno dei punti all’ordine del giorno che verranno discussi nel consiglio comunale in programma questa sera (alle 21). Ha portato i suoi frutti la scelta dell’Amministrazione comunale di Corridonia che già lo scorso anno aveva beneficiato di fondi sovracomunali per costruire lama, considerando i tempi stringenti stabiliti dal cronoprogramma delle varie fasi dei lavori, era stato deciso di stoppare la procedura in modo da attendere il successivo bando Miur con un progetto però pronto e spendibile. "L’opera sarà realizzata grazie all’aggiudicazione di un contributo Pnrr di 479.000 euro destinati al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione – ha spiegato il sindaco Giuliana Giampaoli – nell’ambito del piano di estensione del tempo pieno e mense del Ministero dell’Istruzione e del Merito.