Ilrestodelcarlino.it - Nuova asta per l’hotel Orchidea. Si parte da 319mila euro

Domani, a Cesenatico, sarà battuto all’, un albergo a tre stelle con 44 camere situato in via Archimede, a Villamarina. Anche questa struttura ricettiva, al pari di altre presenti in riviera e oggetto di provvedimenti del tribunale di Forlì-Cesena, in precedenza era già andata all’più volte, ma nessuno aveva accettato di versare la somma richiesta inizialmente partita dalla perizia effettuata dall’esperto incaricato dallo stesso tribunale. Per questo motivo la base d’questa volta partirà da 318.937,5e, in caso di più persone interessate all’acquisto, il rialzo minimo dovrà essere di 5mila. Sarà anche possibile offrire una cifra al ribasso, ma di almeno di 239.203, una cifra con la quale è persino difficile acquistare un appartamento medio e senza particolari pretese.