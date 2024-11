Gaeta.it - Meno di 5 euro all’ora: la dura realtà dei mimi al Teatro dell’Opera di Roma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo della lirica spesso cela storie di difficoltà e ingiustizie economiche. Le recenti dichiarazioni di Natale Di Cola, segretario generale della Cgil die del Lazio, mettono in luce una situazione drammatica per ideldi. Questi professionisti, che contribuiscono in modo significativo alla magia del palcoscenico attraverso le loro interpretazioni senza parole, ricevono un compenso mensile che non supera i 500. Una situazione che ha attirato l’attenzione, creando un’ondata di solidarietà e richieste di cambiamenti urgenti.La retribuzione inadeguata deidi 5lordi per un’ora di lavoro. Questa è la tristeche caratterizza il compenso per ialdi, un’istituzione di spicco nella scena lirica internazionale.