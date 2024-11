Luca Poggi nuovo amministratore delegato di Rai Pubblicità

Leggi su Ildenaro.it

è ildi Rai, nominato ufficialmente durante il consiglio d’amministrazione della Rai del 21 novembre. Succede a Gian Paolo Tagliavia, segnando l’inizio di una nuova fase per la concessionaria pubblicitaria del servizio pubblico. Nato a Imola nel 1975,vanta una solida esperienza nel settore dei media e della. Entrato in Rainel 2018 come direttore Centri Media, collabora strettamente con il suo predecessore Tagliavia. Prima di unirsi alla Rai, ricopre posizioni di vertice nell’area commerciale di aziende leader del settore, tra cui Disney, Discovery Networks e RCS Mediagroup.L'articolodi Raiproviene da Ildenaro.it.