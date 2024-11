Gaeta.it - Inseguimento ad alta velocità: sedicenne alla guida di auto rubata mette a repentaglio la sicurezza

Facebook WhatsAppTwitter In un episodio che ha sollevato preoccupazione tra le forze dell’ordine e la comunità, unha dato vita a un lungoche ha coinvolto lerità locali, estendendosi per oltre 60 chilometri tra Lodigiano, Piacentino e la provincia di Milano. L’evento, avvenuto nei giorni scorsi, ha messo in luce le problematiche legatecriminalità giovanile estradale.I fatti dell’Il tutto ha avuto inizio quando il ragazzino è stato notatodi una Ford Ka, un’precedentemente. In compagnia di un coetaneo e di un diciottenne, ilè stato avvistato dai carabinieri all’altezza di Codogno. Da quel momento, le forze dell’ordine hanno attivato unche si è rivelato tanto pericoloso quanto imprevedibile.