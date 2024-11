Thesocialpost.it - Giulia Cecchettin su Filippo Turetta: “Ha idee strane… Ma non voglio farlo soffrire”

Quindici motivi per lasciare. Questa è la lista che, il 31 luglio di un anno fa, aveva scritto per convincersi di aver preso la decisione giusta. A poche settimane dalla sua tragica morte per mano dell’ex fidanzato, quella lista racconta i segnali di una relazione tossica. «Vuole che gli scriva molte volte al giorno, non accetta le uscite con le mie amiche. Hastrane riguardo il farsi giustizia da soli», annotava. Parole che, lette oggi, risuonano come una profezia inascoltata. Nonostante la rottura, la giovane cercava di non ferire ulteriormente il suo ex: «Nonfare un tira e molla insensato, ma mi manca e sto male al pensiero di». Tra i motivi scritti, emerge un quadro inquietante: controllo costante, minacce durante le discussioni, e un bisogno ossessivo di sapere tutto di lei.