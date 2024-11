Gaeta.it - Evento di sensibilizzazione contro la violenza di genere ad Allumiere: un successo collettivo

Facebook WhatsAppTwitter Nel fine settimana passato,ha ospitato unsignificativo in occasione della “Giornata Internazionalelasulle Donne”. Organizzato dal movimento “Se non ora, quando?”, in collaborazione con il Comune, l’Università Agraria, la SPI-CGIL e la “Casa delle Arti”, l’inha visto la partecipazione attiva della comunità, rafforzando l’impegno locale verso il contrasto alladi.La celebrazione della giornata internazionaleL’ha preso avvio con un doppio appuntamento che ha coinvolto sia la domenica pomeriggio che il lunedì mattina. Domenica, l’Auditorium ha accolto il coro internazionale di donne “Le Coeur”, diretto da Antonella De Angelis, che ha offerto un repertorio di canti e testi legati al tema dellasulle donne.