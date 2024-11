Lanazione.it - Emporio della Solidarietà: "Ricordando Puccini". Il ricavato in beneficienza

Sala Maggiore del Politeama a Poggibonsi gremita, domenica mattina, nei suoi oltre 600 posti. Associazioni, cittadini e appassionati hanno offerto un contributo collettivo per organizzare il concerto "", nel centenarioscomparsa dell’illustre Maestro di Torre del Lago. Un appuntamento, dagli esiti apprezzati sia sul piano artistico siapartecipazione, che ha permesso alla comunità locale di sostenere l’, ente destinatario di parte deldi questo progetto benefico collegato al bel canto. Creato nel 2016, sede a Poggibonsi in via Montenero, l’aiuta ogni anno più di 155 famiglie in situazione di disagio che risiedono nel territorio, consegnando loro una quantità di prodotti – 456 quintali nel 2023 – grazie ai sostegni del Banco Alimentare, del Comune, delle imprese, di privati e di quanti partecipano alle raccolte periodiche.