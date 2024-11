Quotidiano.net - Due per mille e finanziamento ai partiti, cosa prevede la riforma del governo. Stop di Mattarella

Roma, 26 novembre 2024 – Ladelai, scritta così, non passerà il vaglio del Quirinale.ha fatto recapitare il messaggio al Parlamento dopo l’emendamento deposto dalal decreto fiscale.l’emendamento? La proposta di modifica delraddoppia quasi ilai. Cambia infatti meccanismo di contribuzione: il prelievo viene ridotto dal 2 perallo 0,2 perma diventa di fatto automatico. Attualmente, se il contribuente non esplicita la scelta di finanziare un partito, il 2 perfinisce nelle casse dello Stato. Se passasse l’emendamento in questione anche la quota di chi non sceglie andrebbe comunque a sostenere i, in misura proporzionale. Succede la stessaoggi con l’8 xdestinato alle confessioni religiose.