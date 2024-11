Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, Madonia contro Lucarelli dopo la cacciata

News TV. “con le”,la. Il ballerino e partner artistico di Federica Pellegrini sembra non avere nessuna intenzione di accettare in silenzio il verdetto della Rai che prevede la sua esclusione dal seguitissimo dancing show. Nelle ultime oreha lanciato una frecciatina sui social che apre il dibattito sulla presenza di Selvaggiaal banco della giuria. (.)Leggi anche: Angelofuori da “”, interviene Sonia BruganelliLeggi anche: “con le”, Angelofuori dal programma: il comunicato RaiAngeloescluso da “”: cosa è successoNelle ultime ore la Rai ha reso noto con un comunicato di aver dato il benservito al maestro di ballo Angelo. Ringraziandolo per il suo contributo finora, l’azienda ha specificato che alcune “divergenze professionali” impedirebbero di proseguire un sodalizio che finora aveva funzionato brillantemente.