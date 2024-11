Ilfattoquotidiano.it - Unicredit lancia una offerta per acquisire il controllo di Banco Bpm. L’offerta pubblica di scambio vale 10 miliardi

promuove un’divolontaria sulla totalità delle azioni diBpm. Lo si legge in una nota dell’istituto. Il controvalore complessivo dell’, in caso di integrale adesione, sarà di oltre 10di euro. L’importo è pari alla valorizzazione ‘monetaria’ del corrispettivo, cioè 6,657 euro per azione diBpm,. La cifra tiene conto anche del prezzo ufficiale delle azioni dinell’ultima seduta di venerdì scorso che è pari a 38,041 euro.presenterà a Consob il documento diper la totalità delle azioni diBpm entro il termine di 20 giorni di calendario da oggi. Entro il medesimo termine, il gruppo di Piazza Gae Aulenti presenterà le istanze per l’ottenimento delle autorizzazione preventive nonché le necessarie comunicazioni e/o istanze per l’ottenimento delle altre autorizzazioni.