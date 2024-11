Ilrestodelcarlino.it - Tortura in carcere, il video choc in aula: chieste condanne fino a 5 anni e 8 mesi

Reggio Emilia, 25 novembre 2024 - Al termine di una requisitoria durata quattro ore, il pubblico ministero Maria Rita Pantani ha formulato le ridi pena per i dieci agenti della polizia penitenziaria accusati a vario titolo dei reati die lesioni verso un detenuto tunisino, oggi 44enne, che allora si trovava neldella Pulce, oltreché di falso nelle relazioni riguardanti l'episodio contestato, avvenuto il 3 aprile 2023, vicenda anticipata dal Carlino. Tutti quanti hanno scelto il rito abbreviato, che permette lo sconto di un terzo nel caso di condanna. Stamattina nell'udienza preliminare in corso davanti al giudice Silvia Guareschi, il pm Pantani ha chiesto la pena più pesante, 5e 8, per un 46enne viceispettore della polizia penitenziaria, che deve rispondere di tutte e tre le accuse.