Stroncato da un malore a 22 anni ex giocatore di calcio. Comunità sotto choc

Empoli, 25 novembre 2024 – Una, ieri sera è arrivata la tragica notizia della morte di un giovane di soli 22, Assane Niang. Ponte a Elsa, frazione dei comuni di Empoli e San Miniato è sconvolta dal dolore per la perdita improvvisa di una giovane vita. Assane è statoda unin pochissimi minuti. E’ successo ieri sera, domenica 24 novembre, la notizia in pochi minuti si è diffusa in paese, suscitando profondo cordoglio. Fino all’anno scorso, il giovane aveva giocato in Terza categoria nell’Us Ponte A Elsa 2005 che lo ricorda in un post sui social: "Purtroppo ci è giunta una bruttissima notizia, quelle notizie che non vorremmo mai ricevere. Ieri sera ci ha lasciato a soli 22un nostro ragazzo Assane Niang, colpito da unimprovviso che hala sua vita in pochi attimi .