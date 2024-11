Movieplayer.it - Spider-Man 4, ancora problemi: cambia nuovamente la data d'uscita?

La produzione del quarto capitolo del franchise potrebbe ritardaree per questo sarebbe necessario un cambio diSolo un mese fa Sony aveva aggiornato il proprio calendario delle uscite, svelando il nome del regista che si occuperà di-Man 4. L'atteso film che riporterà Tom Holland sul set per interpretareuna volta Peter Parker sarà diretto da Destin Daniel Cretton e lad'fissata dallo studio era quella del 26 luglio 2026. Tuttavia, alcuni nuovi aggiornamenti lascerebbero supporre che questanon verrà rispettata. Secondo quanto riportato dallo scooper ViewerAnon, solitamente molto affidabile, sembra che la quarta pellicola dedicata allo-Man di Tom Holland sarebbe stata riprogrammata e ripensata per un'nelle sale a Natale .