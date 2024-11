Lanazione.it - Pronto soccorso, ancora paura a Pisa. Calci e offese agli infermieri, la polizia ferma 45enne ubriaco

, 25 novembre 2024 –e una bottiglietta lanciata contro un’infermiera. Nuova aggressione aldinel pomeriggio di domenica. Proprio nel weekend e il lunedì la struttura risulta maggiormente affollata per “la mancanza - è stato detto più volte - dei servizi e quindi delle risposte ai cittadini sul territorio”. Poco prima delle 18 un uomo (poito dalla), in stato di agitazione per aver assunto alcol, avrebbe preso aun infermiere, offeso una persona presente in attesa e tirato una bottiglietta a un’infermiera. Così è intervenuta la guardia. Ma a quel punto sarebbe stato il padre del paziente a inveire e scarsi contro il vigilante. Un episodio che ha creato caos e che segue di pochi giorni l’aggressione a Giorgio Tani che lo ha poi portato alla morte.